Roche reçoit une homologation de la FDA pour un test contre le VIH

Le laboratoire pharmaceutique Roche a Reçu le feu vert de la FDA aux Etats-Unis pour des tests de dépistage du VIH. Le traitement permet de savoir si le patient est infecté par le virus du sida et de quelle forme d'affection il souffre (VIH 1 ou VIH 2).

Ces tests qualitatifs peuvent désormais être utilisés sur le système Cobas 6800/8800, une machine de laboratoire entièrement automatisée, aux Etats-Unis.

La distinction entre le virus VIH de type 1 ou de type 2 est importante car elle permet d'orienter les patients sur des traitements différents, précise le communiqué.

En outre, le test permet une détection plus rapide de la maladie grâce à une sensibilité plus élevée, ce qui permet de réduire d'une semaine, voire plus, le moment entre lequel la personne est infectée et celui où la maladie peut être détectée, un élément 'critique' pour réduire la courbe de transmission de la maladie.

/ATS