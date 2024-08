Roche s'allie à Sangamo contre les maladies neurodégénératives

Genentech, filiale américaine de Roche, a conclu un accord de licence avec l'entreprise californienne Sangamo Therapeutics. La société entend développer de nouveaux médicaments génomiques contre les maladies neurodégénératives.

Sangamo a accordé à Genentech une licence exclusive pour les répresseurs à doigt de zinc brevetés de Sangamo ciblant le gène tau. Celui-ci joue un rôle critique dans la maladie d'Alzheimer et d'autres tauopathies, ainsi que pour une deuxième cible neurologique non divulguée, explique Sangamo dans un communiqué publié mardi.

La société basée à Brisbane lui a également octroyé une autre licence exclusive, pour le gène tau et la deuxième cible neurologique, la capside du virus adéno-associé (AAV) neurotrope exclusif de Sangamo, STAC-BBB, 'qui a démontré une puissante pénétration de la barrière hémato-encéphalique et une transduction cérébrale chez les primates non humains', détaille-t-elle.

Sangamo devrait recevoir 50 millions de dollars en droits de licence initiaux et paiements d'étape à court terme. L'entreprise est en outre éligible pour gagner jusqu'à 1,9 milliard en paiements d'étape pour le développement et la commercialisation de plusieurs médicaments, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes, sous réserve de certaines réductions spécifiées, ajoute le communiqué.

