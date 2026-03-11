Roger Elsener nouveau directeur de la radio-télévision alémanique

Le Conseil d'administration de la SSR a nommé Roger Elsener au poste de directeur de la radio-télévision ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil d'administration de la SSR a nommé Roger Elsener au poste de directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF. Nicolas Pernet est désigné nouveau directeur de l'offre et Moritz Stadler directeur des opérations.

Les trois hommes amèneront 'une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public', écrit mercredi la SSR dans un communiqué.

Roger Elsener a occupé des postes de direction dans différentes entreprises de média, notamment chez AZ Medien. Depuis 2018, il est membre du comité de direction du groupe radio et TV de CH Media.

De son côté, Nicolas Pernet a passé une dizaine d'années dans l'entreprise média Ringier, où il a notamment travaillé pour l'ancien groupe Blick.

Enfin, Moritz Stadler a été co-producteur exécutif de l'Eurovision Song Contest 2025 à Bâle. Jusqu'à mi-2025, il était membre du comité de direction de la RTS en tant que directeur des opérations.

/ATS
 

