Romande Energie nomme un nouveau directeur général

L'énergéticien Romande Energie a annoncé jeudi la nomination de François Fellay au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions à partir du 1er octobre 2025.

M. Fellay est actuellement directeur général du fournisseur d'énergie Oiken basé à Sion, et possède une vaste expérience dans le secteur de l'énergie et de son paysage réglementaire, indique un communiqué. Le quarantenaire a été employé de Romande Energie entre 2003 et 2011.

Patrick Bertschy, directeur général par intérim, l'assistera dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités.

François Fellay succédera à Christian Petit, en poste depuis 2019, qui avait quitté ses fonctions en décembre dernier, soit quelques mois avant la date prévue. Il a contribué à positionner le groupe comme un acteur important dans le domaine de la décarbonisation et de la durabilité en Suisse romande, souligne le groupe.

