Rome cède 25% du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena

Le ministère italien de l'Economie a cédé sur les marchés 25% du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus vieille du monde, dont il détenait auparavant 64%. La transaction se monte à 920 millions d'euros (890 millions de francs), a-t-il indiqué.

Rome, qui doit se retirer du capital de MPS afin de satisfaire aux exigences de la Commission européenne, cherchait à vendre une partie de sa participation à des investisseurs. L'Etat italien n'a pas été en mesure de trouver un repreneur.

Le gouvernement italien a ainsi donné lundi le coup d'envoi d'une vague de privatisations devant rapporter 20 milliards d'euros d'ici 2026, un objectif cependant jugé ambitieux par les analystes.

Le ministère avait constitué un livre d'ordres dans une procédure accélérée, via un syndicat bancaire, et a placé près de 315 millions d'actions MPS 'auprès d'investisseurs institutionnels en Italie et à l'étranger', selon un communiqué.

'En raison d'une demande plus de cinq fois supérieure au montant initial, l'offre a été portée de 20% à 25% du capital social de MPS', explique le ministère.

'Le prix par action a été de 2,92 euros pour une valeur totale d'environ 920 millions d'euros, reflétant une décote de 4,9% par rapport au cours de clôture' de lundi, poursuit-il.

'A l'issue de la transaction, la participation du ministère dans MPS passera de 64,23% à environ 39,23% du capital social', relève le gouvernement italien.

Le titre de Monte dei Paschi a clôturé lundi en hausse de 0,72% à 3,072 euros, ce qui a porté la capitalisation de la banque à 3,87 milliards d'euros. Sur un an, l'action a gagné 72,96%.

Maillon faible

Au bord d'une faillite retentissante, MPS avait dû être renflouée en 2017, à hauteur de 5,4 milliards d'euros, par l'Etat italien qui en est devenu le principal actionnaire.

Depuis l'échec en octobre 2021 de ses négociations avec la deuxième banque italienne UniCredit, MPS a peiné à attirer des candidats au rachat.

Ses concurrentes Intesa Sanpaolo, Banco BPM et BPER Banca ont à plusieurs reprises exclu une acquisition.

Longtemps considéré comme le maillon faible du secteur bancaire italien, enchaînant pertes sur pertes, Monte dei Paschi a pourtant confirmé le redressement de ses comptes et la solidité de ses fonds propres.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net a atteint 928,6 millions d'euros, contre une perte de 334,4 millions d'euros pendant la même période de 2022.

MPS a relevé début novembre sa prévision de bénéfice net pour l'année 2023, tablant désormais sur 'plus de 1,1 milliard d'euros'.

'Monte dei Paschi figure désormais parmi les meilleures banques d'Italie, avec une solide capacité à être durablement rentable', avait alors assuré son PDG Luigi Lovaglio.

En novembre 2022, Monte dei Paschi avait bouclé une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, lui permettant de renforcer de manière sensible ses fonds propres.

