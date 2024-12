Royaume-Uni: croissance nulle au troisième trimestre

La croissance britannique est restée nulle au 3e trimestre, a annoncé lundi l'Office national des statistiques (ONS) qui a revu à la baisse sa première estimation de 0,1%, au grand dam du gouvernement travailliste dont la relance de l'activité est une priorité.

'Il n'y a pas eu de croissance dans le secteur des services au cours du dernier trimestre, tandis qu'une augmentation de 0,7% dans la construction a été compensée par une baisse de 0,4% dans la production', relève l'ONS dans son communiqué.

L'organisme a également revu à la baisse la croissance au deuxième trimestre, à 0,4%, contre 0,5% auparavant.

'L'économie a été plus faible aux deuxième et troisième trimestres de cette année que ne le laissaient supposer nos estimations initiales, les bars et restaurants, les cabinets d'avocats et le secteur de la publicité, en particulier, ayant enregistré de moins bons résultats', a expliqué la directrice des statistiques économiques de l'ONS, Liz McKeown.

Hausses d'impôts

Ces chiffres viennent contrecarrer les plans du gouvernement travailliste, qui a érigé la croissance en priorité mais peine pour l'instant à convaincre, son premier budget, fait d'importantes hausses d'impôts et d'emprunts exceptionnels, ayant plongé le monde économique dans l'expectative.

'Le défi que nous devons relever pour redresser notre économie et financer correctement nos finances publiques après 15 ans de négligence est énorme', a commenté dans un communiqué la ministre des Finances, Rachel Reeves.

Elle promet 'une croissance durable à long terme' et 'plus d'argent dans les poches des citoyens, grâce à des investissements accrus et à des réformes incessantes'.

