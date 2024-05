Ruag remporte une commande auprès de l'américain Raytheon

Deux sociétés suisses, Ruag et Mercury Mission Systems International, ont remporté plusieurs contrats auprès de Raytheon, une filiale du groupe américain RTX. Le volume des commandes atteint 55 millions de dollars (près de 50 millions de francs).

Les contrats portent sur la fabrication et le développement d'éléments clés pour le système de défense antiaérien américain Patriot, précise mardi Raytheon. Ce sont les premiers accords signés dans le cadre de l'intégration de sociétés suisses au processus de déploiement du système dans le pays, est-il précisé dans le communiqué.

Quand la Confédération acquiert du matériel d'armement à l'étranger, les fournisseurs étrangers doivent habituellement s'engager à conclure des affaires compensatoires avec l'industrie suisse pour un volume financier équivalent. Ces affaires compensatoires ont pour principale vocation de renforcer la compétitivité de l'industrie nationale. Concernant le système de défense sol-air à longue portée Patriot, le taux s'élève à environ 19%, soit près de 202 millions de francs.

'Nous sommes décidés à collaborer avec des entreprises industrielles suisses pour livrer le système Patriot, qui est le dispositif le plus éprouvé dans le monde pour assurer la défense anti-missile, et couvrir ainsi les besoins de la Suisse en matière de défense anti-aérienne et protéger la souveraineté du pays', a indiqué Tom Laliberty responsable de la division Défense aérienne et terrestre chez Raytheon.

Ruag a remporté un contrat pour une durée de quatre ans pour développer et mettre en place des abris mobiles blindés notamment. De son côté, Mercury Mission Systems, sise à Genève, fabriquera des composants essentiels pour le système de contrôle et de commande du système Patriot. Environ 25% des coûts de production seront externalisés à des entreprises établies en Suisse pour remplir les conditions du contrat.

