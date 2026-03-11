Russie: des coupures d'internet « aussi longtemps que nécessaire »

Des coupures et perturbations importantes intervenues ces derniers jours pour se connecter ...
Russie: des coupures d'internet

Photo: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky

Des coupures et perturbations importantes intervenues ces derniers jours pour se connecter à internet en Russie resteront en vigueur 'aussi longtemps que nécessaire' pour assurer 'la sécurité des citoyens' face aux menaces ukrainiennes, a affirmé mercredi le Kremlin.

'Le régime de Kiev utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour ses attaques et des mesures de riposte technologiques sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens', a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.

Il a confirmé que des 'mesures systémiques' avaient été prises par les autorités russes concernant les connections à internet et assuré que celles-ci sont prises 'dans le strict respect' de la loi.

Ces derniers jours, des coupures et perturbations importantes, principalement pour utiliser l'internet mobile, sont observées à Moscou et ailleurs en Russie. Un journaliste de l'AFP a confirmé que la connexion à internet mercredi était très mauvaise à plusieurs centaines de km de Moscou.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont déjà entrepris de bloquer l'accès à deux applications de messagerie très populaires, WhatsApp et Telegram, estimant qu'elles enfreignaient la loi.

Des critiques du Kremlin affirment que ces mesures visent à renforcer le contrôle des autorités sur internet. Moscou promeut parallèlement une application de messagerie nationale, MAX. Proposée par le géant russe des réseaux sociaux VK, elle est présentée comme une super-application donnant accès autant à des services de l'administration qu'à des commerces en ligne.

Mais MAX ne propose pas de cryptage de bout en bout des conversations et des avocats craignent qu'elle ne devienne un puissant outil de surveillance.

/ATS
 

