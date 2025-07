Ryanair: 6,5 millions de passagers retardés par le contrôle aérien

Quelque 6,5 millions de passagers de Ryanair ont subi des retards depuis le début de l'année en raison des grèves et de la 'mauvaise gestion' du contrôle aérien français, a dénoncé vendredi la première compagnie aérienne d'Europe.

'Plus de 36'000 vols Ryanair et plus de 6 millions de passagers ont subi des retards entre le 1er janvier et le 22 juillet 2025 à cause de la mauvaise gestion du service de contrôle aérien français, du manque de personnel et de grèves +récréatives+', écrit la compagnie irlandaise Ryanair dans un communiqué.

La compagnie aérienne appelle le ministre français des Transport Philippe Tabarot à prendre des mesures 'urgentes' pour réformer ce service en estimant que '90% de ces retards auraient pu être évités'.

Elle préconise de protéger les survols lors des grèves nationales et d'obliger les contrôleurs aériens à assurer un effectif complet pour les départs de la première vague chaque jour.

D'après Ryanair, la France est le pays en Europe où le contrôle aérien cause le plus de retards pour ses passagers. A titre de comparaison, 3,8 millions de passagers ont subi des retards imputés aux contrôleurs aériens en Espagne, 1,8 en Allemagne, 700.000 au Royaume-Uni et 600'000 au Portugal, selon les statistiques citées par la compagnie.

Dernière en date, la grève déclenchée par deux syndicats minoritaires d'aiguilleurs du ciel français les 3 et 4 juillet, réclamant une amélioration des conditions de travail et des effectifs plus importants, a touché plus d'un million de passagers et coûté environ 120 millions d'euros aux compagnies européennes, selon l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol.

La compagnie aérienne britannique EasyJet avait elle aussi dénoncé 'les coûts importants' liés à ce mouvement social lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 17 juillet.

