Ryanair: bénéfice trimestriel en hausse, prudence pour la suite

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a vu son bénéfice net fortement progresser au troisième trimestre mais reste 'prudente' sur l'exercice 2024/2025 et prévoit un résultat sensiblement inférieur à l'an passé.

Le bénéfice net au troisième trimestre s'affiche à 149 millions d'euros (142 millions de francs), contre 15 millions l'an passé, en raison notamment d'une hausse de 9% du trafic de passagers, 'à des tarifs légèrement plus élevés', selon son communiqué.

Mais la base de comparaison est aussi plus favorable: le troisième trimestre de l'an passé avait été marqué par le retrait de Ryanair de certaines agences de voyage en ligne, qui vendaient ses vols en gonflant les prix du billet ou des services.

'À ce stade, nous sommes prudents', a commenté le directeur général de la compagnie, Michael O'Leary, disant prévoir pour son exercice décalé, qui court d'avril à mars, un bénéfice compris entre 1,55 milliard d'euros et 1,61 milliard d'euros. Bien en-deçà du résultat de 1,92 milliard l'an passé.

Le chiffre dépendra de l'évolution 'des développements externes' d'ici fin mars, 'y compris le risque de conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, de nouveaux retards de livraison de Boeing et une mauvaise gestion ou un manque de personnel' dans la gestion et le contrôle du trafic aérien.

Le groupe souligne aussi qu'en raison des retards de livraison de Boeing, il réduit ses prévisions de croissance de trafic pour l'exercice 2025/2026 à 206 millions de passagers, contre 210 millions précédemment anticipés, soit une croissance de 3% par rapport à 2024/2025.

/ATS