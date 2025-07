SAS va acquérir 55 avions du brésilien Embraer

La compagnie aérienne scandinave SAS, dont Air France-KLM est l'un des principaux actionnaires, a annoncé mardi vouloir acquérir 55 avions du constructeur aéronautique brésilien Embraer. La commmande se chiffre à 25 milliards de couronnes (1,95 milliard de francs).

'Nous avons signé un contrat portant sur 55 Embraer E195-E2', a déclaré le directeur général de SAS, Anko van der Werff, lors d'une conférence de presse. La compagnie va acheter dans un premier temps 45 appareils avec une option d'achat sur dix supplémentaires, a-t-il précisé.

'C'est comme un renaissance', a dit le dirigeant. Après des années de difficultés financières, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, la compagnie scandinave s'était placée en juillet 2022 sous la protection de la loi américaine sur les faillites, dite chapitre 11. Elle a achevé sa restructuration fin août 2024.

Les avions, dont les premiers sont attendus en 2027, devraient principalement être utilisés sur des vols au sein de la région nordique. Ils sont présentés comme étant plus économes en carburant et plus silencieux que les modèles précédents de la flotte aérienne de SAS. Les investissements sont les plus importants de l'entreprise depuis 1996.

