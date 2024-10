SGS accroît ses ventes trimestrielles

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS a vu son chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre, le groupe genevois confirmant dans la foulée ses objectifs de croissance pour l'année et à moyen terme.

Entre juillet et fin septembre, les recettes de la firme dirigée par Géraldine Picaud ont accéléré de 3,8% sur un an - ou de 7,3% en croissance organique - à 1,70 milliard de francs, a-t-elle annoncé vendredi dans son rapport trimestriel. Les effets de change ont creusé le chiffre d'affaires à hauteur de 3,5%.

Ces données correspondent aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Toutes les régions géographiques ont progressé organiquement en termes de ventes, l'Amérique latine ainsi que la zone Europe de l'est, Moyen-Orient et Afrique ayant crû de plus de 10%. L'Asie-Pacifique demeure le principal débouché pour SGS, le chiffre d'affaires y ayant atteint 511 millions (+4,8%) contre 486 millions (+5,4%) pour l'Europe.

Le coeur de métier, le test et inspection, a généré des recettes de 1,51 milliard de francs, un bond de 7,4% (organique). Les quatre groupes d'activités ont connu des croissances organiques proches ou supérieures à 7,0%.

Les affaires d'assurance, incluses dans la certification, ont vu leurs recettes s'étoffer de 5,9% à 191 millions.

Sur neuf mois, le géant genevois a réalisé des recettes de 5,03 milliards de francs, en hausse de 2,3%. La croissance organique s'est établie à 7,8%. L'effet négatif lié aux devises est de 5,1%.

SGS s'attend toujours pour l'ensemble de 2024 à une croissance organique entre 5% et 9% et à une rentabilité accrue.

D'ici 2027, Le groupe vise une croissance organique annuelle comprise entre 5% et 7%. La marge opérationnelle ajustée devrait être améliorée d'au moins 1,5 point de pourcentage. La direction veut également dépasser 50% de conversion des liquidités à moyen terme.

/ATS