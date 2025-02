SGS avec des recettes et une rentabilité en hausse en 2024

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a amélioré sa performance l'an dernier, inscrivant même des ventes record. Le dividende est maintenu inchangé et les objectifs à moyen terme sont confirmés.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 6,79 milliards de francs, soit une progression de 2,6% en glissement annuel, écrit la multinationale genevoise mardi dans un communiqué. La croissance organique s'est inscrite à 7,5%, contre 8,1% un an plus tôt, en raison d'effets de change défavorables, note le groupe dirigé depuis début mars par Géraldine Picaud.

En ce qui concerne la rentabilité, le bénéfice opérationnel ajusté s'est établi à 1,04 milliard, en hausse de 7,1% et la marge correspondante à 15,3%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a quant à lui atteint 581 millions, amélioré de 5,1%.

Ces résultats ressortent peu ou prou conformes aux attentes du consensus. Les analystes sondés par l'agence AWP anticipaient un chiffre d'affaires de 6,81 milliards de francs, une croissance organique en repli à 7,6%. L'Ebit ajusté était quant à lui attendu à 1,02 milliard, la marge afférente à 15% et le bénéfice net à 581 millions.

Au chapitre très attendu des perspectives, le groupe table pour l'exercice amorcé sur une croissance organique entre 5 et 7% et une amélioration d'au moins 30 points de base sur la marge opérationnelle ajustée. A horizon 2027, la croissance organique devrait aussi être comprise entre 5 et 7%.

Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de3,20 francs lors de l'assemblée générale le 26 mars.

/ATS