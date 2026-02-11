SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

SGS récolte les fruits de sa vaste restructuration entamée à l'arrivée de Géraldine Picaud ...
SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

SGS récolte les fruits de sa vaste restructuration entamée à l'arrivée de Géraldine Picaud il y a deux ans et a d'ores et déjà atteint les objectifs fixés alors par la directrice générale pour 2027. Tant les recettes que la rentabilité ont progressé l'an dernier.

En 2025, le chiffre d'affaires a grimpé de 2,2% sur un an à 6,95 milliards de francs, annonce mercredi le géant de l'inspection et de la certification, fraîchement établi à Zoug. La croissance organique s'est établie à 5,6%.

L'allégement de la base de coûts a permis d'améliorer la rentabilité. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'est inscrit à 1,11 milliard de francs, soit 6,5% de plus que l'année précédente, et la marge afférente a atteint 16%. Le bénéfice net a bondi de 15% à 668 millions.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes. Le consensus établi par AWP anticipait un chiffre d'affaires de 6,92 milliards de francs, reflétant une croissance organique de 5,6%. Le résultat opérationnel ajusté était attendu à 1,09 milliard, pour une marge afférente de 15,8% et le bénéfice net à 656 millions.

Malgré la solide performance, le dividende proposé aux actionnaires demeure inchangé, à 3,20 francs par action.

Pour l'année en cours, le groupe vise une croissance organique entre 5 et 7%, ainsi qu'une croissance additionnelle des ventes liées aux acquisitions, notamment celle d'ATS. La marge opérationnelle est attendue à au moins 16%. Le groupe tiendra une journée des investisseurs avant la fin de l'année.

/ATS
 

Actualités suivantes

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:40

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 02:36

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 23:27

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 17:46

Articles les plus lus

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 16:20

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 17:46

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 23:27

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 02:36

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 16:20

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 17:46

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 23:27

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 11:01

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:01

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 16:20