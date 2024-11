SGS joint le rachat à la parole pour sa journée des investisseurs

Le géant genevois de l'inspection et de la certification SGS réaffirme mercredi les grandes lignes de sa stratégie pour l'exercice en cours et les trois suivants, après avoir réactivé son programme de croissance par acquisitions.§§x

La multinationale de la Place des Alpes annonce en préambule à sa journée des investisseurs mercredi le rachat du spécialiste nord-américain des tests nucléaires MP Machinery. L'équipe de la nouvelle timonière et ancienne trésorière Géraldine Picaud, en poste depuis début mars, a par ailleurs identifié de nouvelles économies potentielles. La base de coûts devrait ainsi pouvoir à l'horizon 2027 être allégée de 150 millions de francs, au lieu d'une centaine de millions.

Dans l'immédiat, SGS chiffre toujours sa croissance organique sur l'exercice en cours entre 5% et 9% et promet une amélioration non quantifiée de sa rentabilité sous-jacente.

D'ici 2027, Le groupe vise une croissance organique annuelle de 5% à 7%. La marge opérationnelle ajustée devrait être améliorée d'au moins 1,5 point de pourcentage. La direction veut également dépasser 50% de conversion des liquiditése.

Les acquisitions complémentaires doivent contribuer à la croissance des recettes à hauteur de 1 à 2%.

