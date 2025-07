SIX finalise l'acquisition d'Aquis

L'exploitant de la Bourse suisse SIX a clôturé le rachat du britannique Aquis Exchange, étendant ses activités en Europe et augmentant sa part de marché à 15% avec un accès à 16 marchés de capitaux à travers le Vieux continent.

L'opération, dévoilée en novembre 2024, permet à SIX de devenir 'le seul groupe boursier à proposer des places de cotation dans tous les principaux marchés financiers européens, dont la Suisse, l'UE et le Royaume-Uni', a précisé le groupe mardi dans un communiqué. SIX exploite en effet également la Bourse madrilène BME.

Aquis, fondée en 2012, continuera d'opérer sous sa propre marque, avec son équipe de direction et son modèle d'affaires existants.

SIX avait annoncé en novembre 2024 racheter la totalité d'Aquis dans le cadre d'une offre en numéraire à 727 pence par action, valorisant la cible à 194 millions de livres (211,2 millions de francs au cours actuel).

/ATS