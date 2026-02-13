Safran relève son plan de vol à moyen terme au sortir de 2025

Le groupe français Safran, fabricant de moteurs pour avions, a réalisé 3,2 milliards d'euros ...
Safran relève son plan de vol à moyen terme au sortir de 2025

Safran relève son plan de vol à moyen terme au sortir de 2025

Photo: KEYSTONE/AP/STR

Le groupe français Safran, fabricant de moteurs pour avions, a réalisé 3,2 milliards d'euros de bénéfice net ajusté en 2025 (environ 2,92 milliards de francs), soit 3% de plus qu'en 2024, et a revu à la hausse ses anticipations financières à horizon 2028.

'2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense', s'est félicité le directeur général du groupe Olivier Andriès, cité dans un communiqué publié vendredi.

Safran a par ailleurs réalisé 31,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit une hausse de 15% sur un an, un chiffre légèrement inférieur à ce qu'attendaient les analystes financiers interrogés par Bloomberg (31,6 milliards d'euros).

Pour calculer son bénéfice net ajusté, Safran a retiré un gain financier lié à son importante couverture du risque de change et en particulier du dollar dont dépendent beaucoup de ses ventes.

L'activité de Safran dépend largement de son moteur vedette, le Leap, qui équipe tous les Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo, les modèles les plus vendus des deux avionneurs.

Safran en a livré 1802 sur l'année, presque un tiers de plus qu'en 2024.

Le groupe a 'relevé ses ambitions à horizon 2028 afin de tenir compte de la vigueur des activités d'après-vente pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur de la défense, notamment les nouvelles commandes de Rafale', a-t-il expliqué.

Safran espère désormais arriver à un résultat opérationnel courant entre 7 et 7,5 milliards d'euros d'ici 2028, un milliard de plus qu'actuellement prévu et environ deux milliards de plus que ce qui a été réalisé en 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS)

Un défilé des Tschäggättä marqué par l'éboulement de Blatten (VS)

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 09:21

Légère baisse de l'indice des prix à la consommation en janvier

Légère baisse de l'indice des prix à la consommation en janvier

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 09:04

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 08:11

Leclanché à court de liquidités

Leclanché à court de liquidités

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 07:58

Articles les plus lus

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 06:43

Leclanché à court de liquidités

Leclanché à court de liquidités

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 07:58

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 08:11

Safran relève son plan de vol à moyen terme au sortir de 2025

Safran relève son plan de vol à moyen terme au sortir de 2025

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 08:30

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Fraude géante à la billetterie au Louvre: neuf interpellations

Économie    Actualisé le 12.02.2026 - 20:44

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 06:43

Leclanché à court de liquidités

Leclanché à court de liquidités

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 07:58

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Eutelsat réduit sa perte au 1er semestre

Économie    Actualisé le 13.02.2026 - 08:11