Saint-Gall: le Valais hôte d'honneur de l'édition 2025 de l'OLMA

Pour la troisième fois après 1969 et 1996, le Valais sera l'hôte d'honneur de l'édition 2025 de l'OLMA de Saint-Gall, la plus grande foire suisse de l’agriculture et de l’alimentation. La manifestation se déroulera du 9 au 19 octobre.

Sous le slogan 'WOW WOW WALLIS.', le Canton a choisi de mettre l’accent sur six thèmes: la tradition, l’innovation, l’agriculture, le tourisme, les saveurs et la culture.

'C'est une vitrine exceptionnelle pour le Valais. C'est une occasion pour positionner le canton durant onze jours. Il faut rappeler que selon une étude, la moitié des Suisses n'est jamais venue chez nous', a résumé, lundi en conférence de presse, le conseiller d'Etat en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay. En 2023, le Valais avait été l'hôte d'honneur du Marché-Concours de Saignelégier.

La raclette au coeur de la fête

'Le canton choisit comme hôte bénéficie d’une position unique. Il est le centre d’intérêt du public', a estimé pour sa part, Kathrin Meyerhans membre de la direction de la manifestation.

A Saint-Gall, le Valais présentera toute la diversité de son savoir-faire dans un espace de 1000 mètres carrés au coeur de la foire. Dans ce contexte, les visiteurs auront l’occasion de découvrir le Valais en mobilisant leurs cinq sens et notamment la raclette et autres produits du terroir.

Un cortège avec plus de 700 participants

Le Valais mettra également à l’honneur ses races autochtones, avec une centaine d’animaux qui feront le déplacement de Saint-Gall. Le public pourra découvrir les vaches des races d’Hérens et d’Evolène, les chèvres du Simplon et celles à col noir, les moutons Roux et Nez noir du Valais. Durant sept jours, à raison d’une heure par jour, les organisations mettront à disposition leur arène, où ces animaux seront présentés aux curieux.

Le samedi 11 octobre marquera le point culminant de ce programme, avec un cortège réunissant plus de 700 participants et des animaux en provenance du Valais. D’une durée de 90 minutes, celui-ci sera lancé à 10h30 et sillonnera les rues de Saint-Gall jusqu’au site de l’OLMA. Une trentaine de groupes folkloriques et musicaux, dont des fanfares, des sonneurs de cloches, des fifres et tambours, des yodlers et des joueurs de cor des Alpes y prendront part.

Pour des moments wow

Le Conseil d’Etat a chargé Valais/Wallis Promotion de la mise en oeuvre de cette présence. Celle-ci sera placée sous le slogan 'WOW WOW WALLIS.' 'Pour nous, l’OLMA 2025 est bien plus qu’une foire : c’est une scène sur laquelle nous présentons le Valais dans toute sa richesse et son authenticité, résume Damian Constantin, le directeur de Valais/Wallis Promotion. 'Notre ambition est de susciter l’enthousiasme des visiteurs grâce à de véritables moments wow – que ce soit en dégustant nos spécialités régionales, en découvrant notre économie innovante ou en vivant nos traditions.'

Valais/Wallis Promotion recherche des bénévoles pour faire vivre la présence du Valais à l’OLMA, que soit pour le stand d’information, les dégustations ou le coin enfants. L'édition 2024 avait rassemblé plus de 340'000 visiteurs.

