Salaire minimum vaudois: les partisans partent en campagne

Les partisans du salaire minimum vaudois, soumis au peuple le 14 juin, lancent leur campagne ...
Salaire minimum vaudois: les partisans partent en campagne

Salaire minimum vaudois: les partisans partent en campagne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les partisans du salaire minimum vaudois, soumis au peuple le 14 juin, lancent leur campagne. Ils font l'éloge de cet 'outil de politique sociale' qui permet de lutter contre la pauvreté, réduit les dépenses de l'Etat et fait ses preuves à Neuchâtel et Genève.

Le salaire minimum vaudois a été calculé à 23 francs l'heure selon le coût de la vie en 2023, et se monterait à 23,60 francs aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Il profiterait à environ 23'000 personnes dans le canton - soit près de 5% des emplois - qui gagnent actuellement moins que ce salaire, a relevé Samuel Bendahan, lundi matin devant la presse à Lausanne.

Ce salaire minimum doit surtout profiter à certains secteurs (restauration, soins à domicile, coiffure, nettoyage, etc), et souvent à des postes occupés par des femmes. 'Ces personnes travaillent à 100% et ne peuvent pas vivre dignement', a affirmé le conseiller national socialiste.

/ATS
 

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