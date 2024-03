Sam Altman réintègre le conseil d'administration d'OpenAI

Sam Altman, le patron d'OpenAI, a réintégré vendredi le conseil d'administration de l'entreprise qu'il a cofondée. La crise de gouvernance au sein de l'éditeur du programme en pointe de l'intelligence artificielle (IA), ChatGPT, aura ainsi duré plus de quatre mois.

Dans un communiqué publié vendredi, OpenAI a annoncé l'arrivée au conseil d'administration de trois nouveaux membres, Sue Desmond-Hellmann, ancienne directrice de la fondation Bill et Melinda Gates, Nicole Seligman, une ancienne présidente de Sony et Fidji Simo, la dirigeante d'Instacart et ancienne directrice de l'application mobile de Facebook, ainsi que le retour de Sam Altman.

Le trentenaire avait été licencié abruptement à la mi-novembre pour manque de 'transparence', puis réembauché quelques jours plus tard, à la suite de la levée de boucliers des cadres et de l'écrasante majorité des employés d'OpenAI.

Révocation injustifiée

WilmerHale, un cabinet indépendant chargé d'enquêter sur cette crise, a estimé que 'la conduite de Sam Altman ne justifiait pas sa révocation', d'après un autre communiqué d'OpenAI vendredi. Le cabinet 'a constaté une rupture de confiance entre l'ancien conseil d'administration et M. Altman, qui a précipité les événements du 17 novembre', détaille l'entreprise.

L'ancien conseil d'administration espérait 'atténuer des problèmes de gestion interne et n'avait pas prévu que ses actions déstabiliseraient l'entreprise', selon les avocats de WilmerHale.

Ils pensent en outre que leur décision 'n'était pas motivée par des préoccupations concernant la sûreté ou la sécurité des produits, le rythme de développement, les finances d'OpenAI ou ses déclarations aux investisseurs, aux clients ou aux partenaires commerciaux', autant de motifs évoqués dans la presse américaine après la crise.

Le succès de ChatGPT à la fin 2022 a propulsé son créateur au rang de vedette de la Silicon Valley et lancé la vogue de l'IA générative (production de contenus sur simple requête en langage courant).

Pour Sam Altman et ses collègues, l'objectif est d'améliorer la technique afin de la doter de capacités cognitives similaires ou supérieures à celles des humains, ce qu'ils appellent 'l'IA générale'.

/ATS