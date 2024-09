Sans la contribution de la Confédération, la fin de swissinfo.ch

Sans la contribution de la Confédération, la SSR ne pourra pas maintenir son offre pour l'étranger, centrée sur la plateforme swissinfo.ch. Le média de service public qualifie vendredi cette mesure de 'très grave'. Une centaine d'emplois fixes sont menacés.

'La SSR considère que la suppression de cette offre serait grave et très problématique tant pour les 813'000 Suisses de l'étranger que pour la présence de la Suisse à l'étranger', écrit la SSR dans une prise de position adressée à Keystone-ATS.

'D’une part, la 5e Suisse serait privée d’un lien fort avec la Suisse et d’un éclairage quotidien adapté aux besoins de cette communauté importante. D’autre part, la Suisse limiterait fortement son rayonnement, sa capacité d’expliquer ses priorités et décisions ou de faire rayonner ses artistes et ses productions culturelles à l’étranger', affirme la SSR.

La contribution de la Confédération destinée à l'étranger se chiffre à 19 millions de francs. La SSR finance ce mandat avec un montant égal issu de la quote-part de la redevance.

Successeur de Radio Suisse Internationale

Outre swissinfo.ch, une plateforme d'informations en dix langues, l'offre à l'étranger comprend également le site en italien tvsvizzera.it ainsi que la collaboration avec les chaînes de télévision internationales TV5 Monde et 3sat.

Le syndicat suisse des médias (SSM) s'est dit choqué vendredi par la proposition du Conseil fédéral, évoquant un nouveau coup dur pour la place médiatique suisse. Une centaine d'employés fixes et plus de 100 collaborateurs indépendants perdraient ainsi leur emploi, relève le SSM.

Successeur de Radio Suisse Internationale, un service d'information sur ondes courtes lancé en 1935, swissinfo.ch a déjà subi de lourdes restructurations par le passé. En 2004, la SSR avait annoncé la suppression de 35 emplois sur 147. La même année, le média cessait ses programmes radio pour l'étranger.

Fin 2011, la SSR décidait de couper 40 postes sur 126. Le budget de 26 millions était alors amputé d'un tiers. Le mandat pour l'étranger a ensuite été régulièrement prolongé par le Conseil fédéral.

