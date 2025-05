Santander cède 49% d'une filiale pour près de 7 milliards d'euros

Le géant bancaire espagnol Santander a annoncé lundi la vente de 49% de sa filiale en Pologne et de 50% de son entreprise de gestion d'actifs dans ce pays à la banque autrichienne Erste Group pour sept milliards d'euros.

'Banco Santander a convenu de vendre à Erste environ 49% du capital de Santander Polska pour près de 6,8 milliards d'euros (6,4 milliards de francs) et 50% de son activité de gestion d'actifs en Pologne (TFI)' pour 'environ 200 millions d'euros', a indiqué le groupe espagnol dans un communiqué.

'Cela représente un montant total d'environ 7 milliards d'euros', a ajouté Santander, qui espère conclure l'opération 'vers la fin de l'année 2025', une fois obtenu le feu vert des autorités bancaires et boursières concernées.

La première banque d'Europe continentale, avec plus de 95 milliards d'euros de capitalisation, précise qu'elle détiendra 13% du capital de Santander Polska, à l'issue de cette opération, contre près de 62% actuellement.

'Nous prévoyons de consacrer 50%' de la plus-value générée par cette cession 'à l'accélération d'ici début 2026 de l'exécution des programmes extraordinaires de rachat d'actions' prévus par le groupe, a déclaré la présidente de Santander, Ana Botin, citée dans le communiqué.

Le groupe espagnol, qui a dégagé 3,4 milliards d'euros de bénéfice au premier trimestre, a prévu de racheter 10 milliards d'euros de ses propres actions d'ici 2026, avec une première étape de 1,59 milliard liée aux résultats du second semestre 2024.

Cette opération, qui pourrait conduire la banque à dépasser cet objectif, compte tenu selon le groupe 'de l'attrait des rachats aux valorisations actuelles', s'ajoute au paiement du dividende approuvé lors de l'assemblée générale des actionnaires début avril.

Le reste de l'argent récupéré 'permettra à Santander d'avoir plus de flexibilité' pour 'investir dans d'autres marchés où il opère déjà en Europe et en Amérique, avec l'objectif d''accélérer sa croissance' et de 'maximiser ses bénéfices', a indiqué le groupe.

Banco Santander, fortement implanté en Europe et en Amérique latine, a engrangé l'an dernier 12,57 milliards d'euros de profits net, soit un record. Le groupe compte actuellement 175 millions de clients dans le monde.

/ATS