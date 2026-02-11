Schindler: Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

Le conseil d'administration de Schindler a décidé d'accorder une nouvelle dérogation à son président honoraire Alfred Schindler pour exercer un cinquantième et dernier mandat. Ce dernier aurait sinon été rattrapé par la limite d'âge, fixée à 73 ans.

Tous les autres membres de l'organe de surveillance seront aussi candidats à leur propre succession lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, agendée au 24 mars, indique le constructeur lucernois d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au détour de son rapport annuel mercredi.

Descendant de Robert Schindler, qui co-fonda en 1874 l'entreprise avec Eduard Villiger, Alfred N. Schindler doit fêter cette année ses 77 ans. Après avoir occupé diverses fonctions dirigeantes au sein du groupe au tournant des années '80, il accède en 1985 au poste de directeur général, qu'il assumera jusqu'en 2011.

Il hérite parallèlement dès 1995 du fauteuil de président de l'organe de surveillance, qu'il occupera sans discontinuité jusqu'à la fin de sa période exécutive, et au-delà. Il cédera toutefois la présidence formelle en 2017 à un autre timonier au long cours à double casquette, Silvio Napoli, pour se contenter d'une présidence honoraire.

Alfred Schindler est par ailleurs avec Luc Bonnard l'un des deux représentants officiels d'un vaste groupement d'actionnaires, détenant conjointement plus de deux tiers du capital-actions et des droits de vote de Schindler.

/ATS