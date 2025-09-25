Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a conclu un contrat avec le groupe hôtelier Accor. L'entreprise lucernoise fournira des installations et des services pour une série de bâtiments sur neuf marchés asiatiques, indique-t-elle jeudi.

Schindler déploiera ses activités pour Accor sur neuf marchés clés: le Cambodge, Hong-Kong, l'Indonésie, Macao, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Des ascenseurs et escaliers roulants seront installés, des installations seront modernisées et des services de maintenance seront fournis, précise le groupe sis à Ebikon.

Le groupe Accor gère plus de 500 hôtels en Asie, opérés sous une vingtaine de marques différentes. L'entreprise française compte plus de 5600 établissements d'hébergement dans le monde, répartis dans 110 pays.

Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

/ATS