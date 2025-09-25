Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a conclu un contrat avec le groupe ...
Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Schindler signe un contrat avec le groupe hôtelier Accor en Asie

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a conclu un contrat avec le groupe hôtelier Accor. L'entreprise lucernoise fournira des installations et des services pour une série de bâtiments sur neuf marchés asiatiques, indique-t-elle jeudi.

Schindler déploiera ses activités pour Accor sur neuf marchés clés: le Cambodge, Hong-Kong, l'Indonésie, Macao, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Des ascenseurs et escaliers roulants seront installés, des installations seront modernisées et des services de maintenance seront fournis, précise le groupe sis à Ebikon.

Le groupe Accor gère plus de 500 hôtels en Asie, opérés sous une vingtaine de marques différentes. L'entreprise française compte plus de 5600 établissements d'hébergement dans le monde, répartis dans 110 pays.

Les détails financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le marché automobile européen progresse encore en août

Le marché automobile européen progresse encore en août

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:27

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:19

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15

La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:36

Articles les plus lus

La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:36

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:45

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Industrie et horlogerie: les sombres présages de la BNS

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:19

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 04:19

La BNS maintient son taux directeur à 0%

La BNS maintient son taux directeur à 0%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:36

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:45

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 10:15

Le commerce maritime devrait stagner cette année

Le commerce maritime devrait stagner cette année

Économie    Actualisé le 24.09.2025 - 17:03

L'audience de Jimmy Kimmel explose pour son retour à la télévision

L'audience de Jimmy Kimmel explose pour son retour à la télévision

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 01:49

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Décès dans un accident aérien de l'architecte chinois Kongjian Yu

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 04:19

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

Économie    Actualisé le 25.09.2025 - 09:45