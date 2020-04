Schindler voit ses résultats trimestriels reculer nettement

Schindler a vu sa rentabilité décrocher au premier trimestre 2020. Le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques a notamment souffert d'effets uniques, de taux de changes défavorables et du coronavirus.

Le résultat net a dévissé de 36,5% sur un an à 125 millions de francs tandis que le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 166 millions, soit un repli de 39,5%. Hors effets de change ce résultat a reculé de 34,3%.

La marge afférente s'est pour sa part établie à 6,8% contre 10,6% il y a un an. Des coûts de restructuration d'un montant de 51 millions ont notamment pénalisé ce résultat.

Les recettes ont diminué de 5,2% à 2,4 milliards de francs et de 0,2% en monnaies locales. Quant aux entrées de commandes elles ont cédé 8,4% à 2,72 milliards, soit une baisse de 3,2% hors effets de change.

Les entrées de commandes et les ventes sont supérieures aux anticipations des analystes consultés par AWP tandis que les bénéfices net et opérationnel ont légèrement raté le coche.

Pour 2020, le groupe anticipe une chute d'environ 20% de son résultat net tandis que les recettes devraient stagner, voire se tasser de jusqu'à 10% en monnaies locales.

/ATS