Sélection non exhaustive des informations loufoques du 1er avril

Certains médias et institutions n'ont pas failli à la tradition des poissons d'avril en ce mardi 1er avril. Petit florilège non exhaustif des informations 'bidon' qui ont titillé le sens critique des Helvètes.

AUTOROUTES: Après le refus par le peuple suisse d'élargir plusieurs tronçons autoroutiers, l'Office fédéral des routes (OFROU) veut revaloriser le cordon herbeux central, annonce lundi l'ancien conseiller national et conseiller d'Etat écologiste neuchâtelois Fernand Cuche. Il souhaite y planter des arbres fruitiers (cassis, myrtilliers, raisinets, fraisiers, groseilliers, voire de la vigne) et d'y proposer de l'autocueillette. Cela transformerait les bouchons en 'moments de convivialité, de rencontres et de partage', ajoute l'ancien élu écologiste.

AUTOROUTES: L'Association Transport et environnement (ATE) lance une nouvelle application de rencontre pour les usagers de la route. Baptisée 'Green Date', elle prend en compte les comportements de mobilité personnels. Désormais, 'les fans de SUV n'ont plus à prendre le risque de découvrir lors de leur première rencontre que l’autre personne est venue à vélo', écrit l'ATE.

FROMAGE: Le pont du Kornhaus à Berne a été rénové et rebaptisé aux couleurs du fromage Emmental, annonce lundi le service de presse d'Emmentaler Switzerland. L'ensemble s'inspire de la mythique combinaison des skieurs suisses des années 1980. Pour arriver à ce résultat, l'interprofession assure avoir mis au point 'une toute nouvelle technique de construction avec des matériaux perméables à l'air, qui donne à l'ouvrage non seulement une authenticité visuelle, mais lui assure aussi une incroyable légèreté'.

SCOUTISME: Le mouvement scout de Suisse annonce mardi dans un communiqué deux nouveaux éléments vestimentaires officiels à sa tenue: des baskets blanches et un parapluie. Ces nouveaux vêtements doivent renforcer 'le sentiment d'appartenance et sont adaptés à la vie quotidienne des scouts', précise le texte. Les baskets blanches 'symbolisent l'esprit d'équipe moderne' et le parapluie souligne 'la résistance des scouts aux intempéries', écrit le mouvement.

