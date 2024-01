Shell lance un avertissement sur dépréciations pour le 4e trimestre

Shell a indiqué lundi qu'il s'attendait à des ventes de gaz naturel en hausse au quatrième trimestre, grâce à une progression de la demande. A l'inverse, il table sur une perte 'ajustée' (hors éléments exceptionnels) dans la division de produits dérivés et chimie.

Le chiffre d'affaires pour la division de gaz naturel devrait ressortir 'nettement plus élevé qu'au troisième trimestre en raison de la saisonnalité', mais celui de la division de produits dérivés et chimie devrait être 'bien plus faible qu'au troisième trimestre', détaille le communiqué.

Le géant des hydrocarbures avertit aussi de dépréciations qui devraient atteindre entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars (2,1 et 3,8 milliards de francs), principalement dans la division de chimie et produits dérivés, en raison d'événements 'macroéconomiques et externes' principalement mais aussi de réaménagements de son portefeuille d'actifs.

Le titre reculait de 1,71% à 2527,00 pence à l'ouverture de la Bourse de Londres. Shell publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 le 1er février.

Au troisième trimestre, Shell avait enregistré un bénéfice net part du groupe en petite hausse mais un résultat ajusté - la référence du marché - en net recul.

