Shiseido: bénéfices en baisse au premier semestre

Le groupe japonais de cosmétiques Shiseido a maintenu ses prévisions annuelles inchangées mardi, après un premier semestre marqué par une reprise de ses ventes dans ses principaux marchés mais lesté par des effets exceptionnels négatifs.

Entre janvier et fin juin, Shiseido a ainsi vu son bénéfice net reculer de 27,7% sur un an à 11,8 milliards de yens (72,3 millions de francs), principalement à cause d'impacts exceptionnels liés à son recentrage sur le segment haut de gamme et à la cession de ses activités de cosmétiques grand public en Asie, initiée en 2021.

Son bénéfice opérationnel semestriel a chuté sur la même période de 19,7% à 13,6 milliards de yens (86,6 millions d'euros), tandis que son chiffre d'affaires est resté stable sur un an à 494,2 milliards de yens (3,1 milliards d'euros).

Ses ventes sur la première moitié de l'année ont notamment augmenté sur ses deux principaux marchés, le Japon (+8,2%) et la Chine (+12,8%), où elles avaient été particulièrement affectées précédemment par les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Son chiffre d'affaires a en revanche reculé dans ses zones Amériques, Asie-Pacifique (hors Japon et Chine) et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et ont stagné dans le 'travel retail' (boutiques dans les aéroports).

Shiseido n'a pas relevé ses objectifs annuels, prévoyant toujours un bénéfice net de 28 milliards de yens (178,3 millions d'euros), ce qui serait une chute de 18,1% sur un an, et des ventes à hauteur de 1.000 milliards de yens (6,4 milliards d'euros), soit un recul de 6,3% comparé à 2022.

