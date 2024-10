Sika à peine freiné par l'Asie-Pacifique sur neuf mois en 2024

Le chimiste de la construction et des adhésifs Sika a généré sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 8,91 milliards de francs, en hausse de 5,5%. La situation des affaires est demeurée difficile en zone Asie/Pacifique.

L'accélération de 5,7% des recettes en zone Europe, Moyen-Orient et Afrique à 3,88 milliards et surtout celle de 9,4% aux Amériques, à 3,13 milliards, ont plus que comblé le léger affaissement organique sur les marchés orientaux.

Côté produits, la vivacité du coeur de métier pour la construction - avec une progression des revenus de 7,6% à 7,62 milliards - éclipse aisément la contraction de 5,1% à 1,30 milliard des ventes de colles et mastics industriels.

L'essor de la rentabilité a confortablement surpassé celui des revenus, la marge opérationnelle avant charges d'intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) gagnant 1,3 point de pourcentage à 19,1%. Le résultat afférent a ainsi bondi de 13,2% à 1,7 milliard, quand le bénéfice net s'est envolé d'un bon quart à 922,6 millions, égraine un compte-rendu diffusé vendredi.

La volée de chiffres manque quelque peu le coche du consensus de l'agence AWP, s'inscrivant dans le bas de la fourchette des projections.

La direction reconduit ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice. La progression des ventes en monnaies locales doit s'élever entre 6% et 9% et l'Ebitda afficher une 'augmentation plus que proportionnelle'.

La croissance doit ainsi s'aligner parfaitement sur la feuille de route pour 2028, qui prévoit de surcroît à cet horizon une marge brute opérationnelle de 20 à 23%.

