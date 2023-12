Sika ouvre à Kirchberg une nouvelle usine pour additifs

Le chimiste de la construction Sika a mis en service une nouvelle unité de production d'additifs pour béton à Kirchberg, dans le canton de Berne. Le montant de l'investissement dans l'extension des capacités de fabrication n'a pas été dévoilé.

Le produit Sigunit, un accélérateur de prise pour béton projeté qui y sera fabriqué, est notamment utilisé dans la construction de tunnels, selon le communiqué paru mardi.

'De nombreux projets de tunnels ferroviaires et routiers sont en cours en Suisse et dans les pays voisins, l'Allemagne et l'Autriche', souligne la société zougoise. 'Les nouvelles installations de production de Kirchberg augmentent l'efficience opérationnelle et assurent un approvisionnement durable aux clients grâce à des trajets de transport courts'.

/ATS