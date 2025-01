Sika voit ses ventes accélérer en 2024

Le chimiste de la construction Sika a vu son chiffre d'affaires augmenter l'année dernière, porté par l'acquisition notamment de MBCC mais pénalisé par une activité en demi-teinte du secteur de la construction et la cherté du franc.

En 2024, le groupe zougois a enregistré des recettes en hausse de 4,7%, ou de 7,4% hors effets de changes, à 11,76 milliards de francs. La croissance organique s'est quant à elle établie à 1,1%, après 1,2% en 2023, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

L'entreprise visait une hausse du chiffre d'affaires de 6% à 9% hors effets de changes. Les ventes annuelles et la croissance organique sont par ailleurs conformes aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

La direction a confirmé viser pour l'ensemble de l'année écoulée un résultat brut d'exploitation (Ebitda) affichant une 'augmentation plus que proportionnelle'.

Le groupe a également réitéré ses objectifs stratégiques à l'horizon 2028 d'une 'croissance durable et rentable'. Sika avait précédemment dit prévoir sur la période une croissance de 6% à 9% par an des revenus, tandis que la marge d'exploitation devrait se situer entre 20% et 23%.

Les résultats annuels détaillés seront publiés le 21 février.

/ATS