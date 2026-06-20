Skyguide ferme l'espace aérien en Suisse orientale

Suite à un incident technique survenu au sein du service de contrôle aérien Skyguide, le trafic aérien à l'aéroport de Zurich a progressivement repris dimanche matin. L'espace aérien à l'est de Berne avait été fermé pendant plusieurs heures.

Le trafic aérien est progressivement rétabli depuis 07h45, a déclaré dimanche matin Livia Caluori, porte-parole de l'aéroport, à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS. Ce matin, aucun décollage n'avait été possible. Les atterrissages se sont poursuivis jusqu'à 6h45.

On ignore pour l'heure combien de vols et de passagers ont été touchés par ces perturbations, dues à une panne technique chez Skyguide. Le prestataire de services de contrôle aérien a annoncé dimanche matin avoir fermé l’espace aérien suisse à l’est de Berne. Cette mesure a été prise pour assurer la sécurité des passagers et des équipages.

Capacité réduite de 40%

Skyguide précise vers 08h00 que la capacité est actuellement réduite de 40% dans l'espace aérien de Suisse orientale. La stabilisation de la situation est toutefois en cours et l'opérateur se dit confiant quant à l'identification de la cause de l'incident. Des spécialistes continuent de travailler sans relâche pour résoudre le problème et rétablir progressivement le fonctionnement normal.

/ATS