Skyguide veut supprimer jusqu'à 220 postes d'ici à la fin 2027

Skyguide entend supprimer jusqu'à 220 postes de travail d'ici à la fin 2027. La société suisse ...
Skyguide veut supprimer jusqu'à 220 postes d'ici à la fin 2027

Skyguide veut supprimer jusqu'à 220 postes d'ici à la fin 2027

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Skyguide entend supprimer jusqu'à 220 postes de travail d'ici à la fin 2027. La société suisse de contrôle aérien a ouvert une procédure de consultation en ce sens auprès de son personnel. Elle réagit ainsi à des coûts de plus en plus élevés.

Les sites de Genève-Cointrin et de l'aérodrome de Dübendorf (ZH) se trouvent en ligne de mire des probables licenciements, à l'exception des contrôleurs aériens actifs sur le plan opérationnel. Les suppressions de poste envisagées seraient mises en oeuvre en deux étapes: 90 postes de septembre à novembre prochain et jusqu'à 130 postes entre mai et juin 2027, écrit Skyguide mardi.

La société invoque les coûts du personnel et des systèmes en augmentation, des recettes incertaines, des objectifs d’efficacité européens et des structures internes complexes. En 2025, les coûts du personnel s’élevaient à environ 382 millions de francs, pour des dépenses totales de 576 millions de francs.

La continuité des opérations sera pleinement assurée tout au long de la restructuration, souligne Skyguide.

/ATS
 

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