Soleure: Prix d’honneur décerné au journaliste Michael Sennhauser

Le Prix d’honneur des 61e Journées de Soleure, doté de 10'000 francs, est attribué au journaliste ...
Soleure: Prix d’honneur décerné au journaliste Michael Sennhauser

Soleure: Prix d’honneur décerné au journaliste Michael Sennhauser

Photo: Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Le Prix d’honneur des 61e Journées de Soleure, doté de 10'000 francs, est attribué au journaliste de cinéma Michael Sennhauser, figure marquante en Suisse alémanique. Le prix lui sera remis le 22 janvier.

Michael Sennhauser écrit sur le cinéma, et en particulier sur le cinéma suisse, depuis plus de trente ans, indiquent mercredi les Journées de Soleure. 'Grâce à ses connaissances, à sa finesse analytique et à sa passion pour le cinéma, il a su transmettre son enthousiasme pour le cinéma suisse à un large public', lit-on plus loin.

En retraite anticipée depuis 2024, Michael Sennhauser a été pendant 26 ans critique cinéma sur la radio alémanique SRF 2 Kultur. Parallèlement à ce travail, il a été coresponsable de la Semaine de la critique du Festival du film de Locarno, ainsi que, entre autres, rédacteur à la Sonntagszeitung, collaborateur indépendant à la NZZ, sans oublier la présidence de l’Association suisse des journalistes cinématographiques.

Bien qu’à la retraite, il écrit sur son blog de critique de cinéma 'Sennhausers Filmblog' et reste engagé comme membre de la commission Fiction de la Zürcher Filmstiftung.

Importance du journalisme culturel

Avec cette distinction, les Journées de Soleure entendent 'souligner l’importance d’un journalisme culturel fort et indépendant'. A cette occasion, durant le festival qui se tiendra du 21 au 28 janvier, un hommage à la critique cinématographique sera rendu à travers un podcast quotidien animé par Michael Sennhauser lui-même, en collaboration avec de jeunes journalistes indépendants et Radio Bern RaBe.

Le Prix d’honneur, offert par la fondation BK Atlantis, est décerné depuis 2003 à des personnalités qui se distinguent par leur contribution à la culture du cinéma en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Référendum lancé contre l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre

Référendum lancé contre l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 11:05

Migros: Galaxus voit ses revenus continuer de grossir en 2025

Migros: Galaxus voit ses revenus continuer de grossir en 2025

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 10:44

Le commerce de détail résilient dans une conjoncture difficile

Le commerce de détail résilient dans une conjoncture difficile

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 10:39

Allemagne: pas assez de baisse des émissions de CO2 en 2025

Allemagne: pas assez de baisse des émissions de CO2 en 2025

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 05:30

Articles les plus lus

Le prix du cuivre continue de flamber

Le prix du cuivre continue de flamber

Économie    Actualisé le 06.01.2026 - 15:58

Allemagne: l'inflation ralentit en décembre à 1,8%

Allemagne: l'inflation ralentit en décembre à 1,8%

Économie    Actualisé le 06.01.2026 - 16:06

Nestlé: rappel de lots de lait infantile BEBA et Alfamino en Suisse

Nestlé: rappel de lots de lait infantile BEBA et Alfamino en Suisse

Économie    Actualisé le 06.01.2026 - 18:58

Le Venezuela « va remettre » jusqu'à 50 millions de barils, dit Trump

Le Venezuela « va remettre » jusqu'à 50 millions de barils, dit Trump

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 01:28