Sommaruga veut 1,3 milliard de plus pour l'entretien du réseau

La ministre des transports Simonetta Sommaruga (PS) souhaite que 1,3 milliard de francs supplémentaires soient affectés à l'entretien du réseau ferroviaire ces prochaines années. Cela devrait permettre 'd'éviter à l'avenir certaines difficultés'.

La ministre socialiste proposera l'an prochain au Conseil fédéral un crédit-cadre de 14,5 milliards de francs pour les années 2021 à 2024, soit 1,3 milliard de plus que lors de la dernière législature, explique-t-elle dans des interviews avec Le Matin Dimanche et à la SonntagsZeitung.

Les passagers bénéficient d'un bon entretien des voies, des tunnels, des ponts et des quais, note-t-elle dans le journal alémanique. 'On voit dans d'autres pays ce qui se passe lorsqu'on néglige cet aspect', ajoute-t-elle dans les deux journaux.

Plus d'entretien signifie également plus de chantiers et donc des retards et des inconvénients pour les passagers. Interrogée par l'hebdomadaire romand sur le sujet, Mme Sommaruga répond que, selon les experts, il est possible de planifier cet entretien 'de sorte que l'impact sur les usagers soit réduit au strict nécessaire'. Elle ne donne pas de détails concrerts sur cet impact.

Les fonds supplémentaires pour l'entretien sont en principe disponibles via le Fonds d’infrastructure ferroviaire, explique la conseillère fédérale dans la SonntagsZeitung. Ce dernier est alimenté par le budget de la Confédération, l'impôt sur les huiles minérales et des contributions des cantons.

/ATS