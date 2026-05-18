Sonova contrarié par les changes en 2025/26

Le spécialiste de l'audition Sonova a enregistré sur son exercice décalé 2025/26, clos fin mars, une érosion de 0,2% sur un an de son chiffre d'affaires à 3,61 milliards de francs.

La base de comparaison avait au préalable été apurée des résultats de ses activités grand-public, comprenant notamment les casques Sennheiser et mises à l'encan il y a deux mois.

Hors effets de change et de périmètre, le groupe de Stäfa se calcule une croissance de 5,9%.

Sur le plan opérationnel, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fondu de 5,8% à 724,20 millions. Ajusté de tout élément considéré perturbant, cet indicateur de rentabilité aurait bondi de 17,3% à 811,2 millions, indique le rapport annuel publié lundi.

Le bénéfice net s'est affaissé de 3,4% à 546,0 millions.

La performance comble confortablement les attentes des analystes consultés par l'agence AWP. Les recettes étaient en moyenne attendues à 3,61 milliards, la croissance en monnaies locales à 5,5%, l'Ebitda ajusté à 811 millions et le bénéfice net à 534 millions.

La direction table pour l'exercice en cours sur une croissance des ventes de 5% à 8%, assortie d'un excédent opérationnel avant charges d'intérêt et impôts (Ebit) en hausse de 7% à 10%, à changes constants.

Les actionnaires se verront proposer un dividende de 4,70 francs par action, agrémenté de 30 centimes sur un an, alors que les analystes tablaient plutôt sur une réduction.

/ATS