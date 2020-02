Sonova rappelle des implants cochléaires

Advanced Bionics, filiale américaine de Sonova, rappelle les versions initiales de ses implants cochléaires Hires Ultra et Ultra 3D. Ces dispositifs ne sont toutefois pas encore implantés sur des patients et des versions plus évoluées sont disponibles.

Reste que l'opération laissera probablement des traces temporaires sur les recettes d'Advanced Bionics à hauteur de 40 à 50 millions de francs, prévient mardi le spécialiste zurichois des prothèses et implants auditifs dans son communiqué.

Sonova assure par ailleurs avoir observé une évolution réjouissante pour ses dispositifs auditifs (Hearing Instruments) depuis la mi-parcours de son exercice décalé 2019/20 et rehausse dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires doit progresser de 9% à 11%, contre 8% à 10% précédemment et l'excédent d'exploitation (Ebita) ajusté de 14% à 17%, contre 12% à 15%, hors effets de changes.

/ATS