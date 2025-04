Sony annonce une hausse des prix de sa PlayStation 5

Le géant japonais du divertissement Sony a annoncé une hausse du prix de plusieurs modèles de sa console de jeux vidéo PlayStation 5 (PS5) sur certains marchés, excluant pour l'instant les États-Unis, en raison de conditions économiques mondiales jugées 'difficiles'.

'Dans un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants', Sony a décidé 'd'augmenter le prix de vente recommandé (PAV) de la console PlayStation 5 sur certains marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), d'Australie et de Nouvelle-Zélande', explique le groupe dans un billet publié dimanche sur le blog PlayStation.

Le prix de la PS5 en édition numérique, qui ne dispose pas de lecteur de disque, augmentera de plus de 10% en Europe, au Royaume-Uni et en Australie, a précisé la société lundi à l'AFP.

En Europe, le prix de l'édition numérique de la console coûtera désormais 499,99 euros, selon Sony, soit une augmentation d'environ 11% par rapport à son prix initial (449,99 euros).

Parmi les régions concernées, Sony a annoncé une hausse des prix de la PS5 au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie, touchant à la fois l'édition numérique et le modèle avec lecteur Blu-ray.

En revanche, le prix du lecteur de disque vendu séparément sera revu en baisse.

Tous ces ajustements de prix entrent en vigueur dès ce lundi, a indiqué Sony, en précisant que le tarif de la PlayStation Pro, plus chère et plus performante, lancée en novembre, ne sera pas modifié.

Cette hausse de prix a été décidée alors que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont déstabilisé les marchés mondiaux et menacent de désorganiser les chaînes de production de l'industrie électronique en Asie.

Au lendemain d'exemptions sur les produits high-tech annoncées par les Etats-Unis, le président Trump a averti dimanche qu'aucun pays n'était 'tiré d'affaire' face à son offensive douanière, 'surtout pas la Chine' qu'il a de nouveau attaquée, au lendemain d'exemptions sur les produits high-tech annoncées par les États-Unis.

Renforçant l'incertitude, M. Trump a ajouté qu'il annoncerait 'dans la semaine' de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs entrant aux Etats-Unis.

/ATS