Sony: bond de 18% du bénéfice net annuel mais prévisions prudentes

Le géant japonais du divertissement Sony a annoncé mercredi une hausse de 18% de son bénéfice net annuel. Le groupe n'en est pas moins resté prudent en matière de prévisions pour l'exercice fiscal 2025-2026.

Le groupe, notamment porté par le secteur des jeux, a enregistré un bénéfice net de 1141 milliards de yens (environ 7 milliards de francs) pour l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars, mais prévoit une baisse de 13% à 930 milliards pour l'exercice actuel entamé en avril.

'Nous réagissons rapidement aux droits de douane américains supplémentaires déjà mis en place et envisageons plusieurs scénarios possibles pour l'avenir', a indiqué Sony dans une note accompagnant ses prévisions financières.

'Nous pensons actuellement pouvoir limiter l'impact sur la rentabilité à environ 100 milliards, soit moins de 10% du bénéfice d'exploitation prévu', ajoute l'entreprise.

Sony avait relevé ses prévisions de bénéfice net en février, après des ventes robustes de jeux, de musique et d'autres produits durant la période des fêtes, entre octobre et décembre 2024.

Son segment jeu vidéo reste porté par les ventes de jeux en ligne et les abonnements aux services en ligne, ainsi que par des effets de change positifs grâce au yen bas, qui rend plus attractives ses ventes à l'international.

'Les activités de jeux vidéo, de musique et de cinéma affichent des performances stables', avait commenté le mois dernier Yasuo Imanaka, analyste en chef chez Rakuten Securities.

Concernant le secteur clé du jeu vidéo, 'l'exercice fiscal allant jusqu'en mars 2026 devrait lui aussi connaître une croissance régulière', avait-il poursuivi.

'En ce qui concerne la hausse des droits de douane américains, (Sony) devrait pouvoir y faire face à court terme, car l'entreprise a constitué des stocks aux Etats-Unis', avait encore estimé M. Imanaka.

Sony avait annoncé en avril une hausse du prix de plusieurs modèles de sa console de jeux vidéo PlayStation 5 (PS5) sur certains marchés, excluant pour l'instant les Etats-Unis, en raison de conditions économiques mondiales jugées 'difficiles'.

Alors que son rival japonais Nintendo s'apprête à lancer sa console Switch 2 le 5 juin - très attendue comme successeur de sa populaire console hybride -, Sony n'a fait aucun commentaire sur ses projets concernant la PlayStation 5, lancée en 2020.

Le prix de la PS5 Pro - une version plus chère et plus performante lancée en novembre - est toutefois resté inchangé.

