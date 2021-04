SpaceX a décollé vers l'ISS avec 4 astronautes à bord

La fusée SpaceX a décollé vendredi du centre spatial Kennedy en Floride avec quatre astronautes à bord, dont le Français Thomas Pesquet, en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Les premières minutes du vol se sont bien déroulée.

Le décollage du lanceur Falcon-9, salué par des applaudissements dans la salle de contrôle de SpaceX, a eu lieu à 05h49 (11h49 en Suisse). C'est le troisième vol habité de SpaceX, société privée fondée par Elon Musk qui transporte désormais les astronautes de la Nasa après neuf ans de dépendance américaine vis-à-vis des fusées russes Soyouz.

En plus de Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), les trois autres membres d'équipage de la mission Crew-2 sont les astronautes américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide

'Et voilà quatre astronautes originaires de trois pays différents de (cette mission) Crew-2 désormais en route vers la seule et unique Station spatiale internationale', s'est félicité un commentateur de SpaceX. Les internautes ont pu voir les quatre astronautes témoigner leur enthousiasme en applaudissant, à leur entrée en orbite, grâce à une caméra embarquée dans leur vaisseau Dragon.

L'arrimage à l'ISS devrait intervenir dans moins de 24 heures.

/ATS