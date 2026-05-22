SpaceX lance la dernière version de sa gigantesque fusée Starship

Après un report, SpaceX a lancé avec succès vendredi la dernière version de sa gigantesque ...
SpaceX lance la dernière version de sa gigantesque fusée Starship

SpaceX lance la dernière version de sa gigantesque fusée Starship

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

Après un report, SpaceX a lancé avec succès vendredi la dernière version de sa gigantesque fusée Starship, lors d'un vol test crucial pour l'entreprise du multimilliardaire Elon Musk, qui prévoit une entrée en Bourse retentissante.

Il s'agit du douzième vol pour Starship, qui a décollé du Texas, et du premier pour sa dernière version, légèrement plus grande que la précédente avec ses 124 mètres de haut.

Les deux parties de l'engin semblent s'être séparées comme prévu, mais le propulseur n'a pas effectué la poussée nécessaire pour réaliser un atterrissage contrôlé, a déclaré le porte-parole de l'entreprise Dan Huot lors de la retransmission en direct du lancement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le moral des consommateurs américains à un plus bas historique

Le moral des consommateurs américains à un plus bas historique

Économie    Actualisé le 22.05.2026 - 17:30

Tour en voiture de deux renards blottis sous le capot à Winterthour

Tour en voiture de deux renards blottis sous le capot à Winterthour

Économie    Actualisé le 22.05.2026 - 17:26

La Mobilière accueille l'ex-chef de l'armée dans son conseil

La Mobilière accueille l'ex-chef de l'armée dans son conseil

Économie    Actualisé le 22.05.2026 - 15:48

OPA à dix milliards d'euros sur le groupe pharmaceutique Recordati

OPA à dix milliards d'euros sur le groupe pharmaceutique Recordati

Économie    Actualisé le 22.05.2026 - 15:13

Articles les plus lus