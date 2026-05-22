SpaceX lance la dernière version de sa gigantesque fusée Starship

Après un report, SpaceX a lancé avec succès vendredi la dernière version de sa gigantesque fusée Starship, lors d'un vol test crucial pour l'entreprise du multimilliardaire Elon Musk, qui prévoit une entrée en Bourse retentissante.

Il s'agit du douzième vol pour Starship, qui a décollé du Texas, et du premier pour sa dernière version, légèrement plus grande que la précédente avec ses 124 mètres de haut.

Les deux parties de l'engin semblent s'être séparées comme prévu, mais le propulseur n'a pas effectué la poussée nécessaire pour réaliser un atterrissage contrôlé, a déclaré le porte-parole de l'entreprise Dan Huot lors de la retransmission en direct du lancement.

/ATS