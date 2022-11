St-Gall: une conductrice s'est fait écraser trois fois par son auto

Une automobiliste de 45 ans a été grièvement blessée par sa propre voiture, jeudi à St-Gall. La malheureuse a été écrasée à trois reprises par son auto après en être descendue dans une rue en légère pente sans couper le moteur.

L'accident est survenu peu avant 13h00 dans un quartier d'habitations, indique vendredi la police municipale de St-Gall. La quadragénaire a voulu probablement décharger quelque chose du coffre de la voiture, lorsque cette dernière s'est mise en mouvement en marche arrière, précise la police.

En tentant de retenir le véhicule, la femme est finalement tombée au sol et s'est fait rouler dessus par l'auto qui est ensuite allée percuter une voiture garée 40 mètres plus loin. Suite à l'impact, l'auto de la malheureuse est repartie dans le sens opposé et l'a écrasée une deuxième fois avant de heurter le trottoir. Elle a ensuite roulé à nouveau en marche arrière et écrasé la conductrice une troisième fois.

La voiture a terminé son va-et-vient contre une haie en bois. La femme a été hospitalisée dans un état grave.

/ATS