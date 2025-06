Stadler Rail décroche une commande pour des trams en Allemagne

Stadler Rail a remporté un appel d'offres de la Ville de Gotha, en Allemagne, pour la livraison de quatre rames de type Tramlink à l'été 2027, pour une mise en circulation agendée un an plus tard. Le contrat comprend une option pour six compositions additionnelles.

Chaque rame de 32,5 mètres de long pourra accueillir jusqu'à 180 passagers, dont 50 assis, détaille mercredi le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire dans un communiqué. La publication ne pipe en revanche mot sur les contours financiers de l'opération.

/ATS