Stadler décroche sa 1ère commande en Irlande, pour 8 rames Flirt

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a obtenu des compagnies nord-irlandaise ...
Stadler décroche sa 1ère commande en Irlande, pour 8 rames Flirt

Stadler décroche sa 1ère commande en Irlande, pour 8 rames Flirt

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a obtenu des compagnies nord-irlandaise et britannique Iarnród Éireann ainsi que Translink NI Railways une commande pour huit trains interurbains de la gamme Flirt.

Le contrat porte sur un montant de 548 millions de livres (580 millions de francs). L'industriel thurgovien place ainsi pour la première fois ses produits sur l'Île d'émeraude.

Les compositions de 200 mètres de long et pouvant accueillir jusqu'à 407 passagers assis doivent entrer en service en 2030 sur les quelque 180 kilomètres de voies entre Belfast et Dublin.

Elles seront dotées d'une motorisation hybride, de manière à pouvoir circuler sur batterie dans la région de la capitale nord-irlandaise non électrifiée, au diesel jusqu'à Drogheda, puis par caténaire jusqu'à Dublin. Le contrat inclut un service de maintenance sur quinze ans.

/ATS
 

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