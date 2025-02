Stadler: grosse commande des Transports publics du Chablais

Les Transports publics du Chablais ont passé commande auprès de Stadler Rail pour treize trains à adhérence ou à crémaillère, pour un montant de quelque 140 millions de francs. La livraison des premières rames est agendée pour début 2028.

Le constructeur de matériel roulant thurgovien précise dans un communiqué vendredi que l'opération s'inscrit dans le cadre de la modernisation des lignes Aigle-Leysin et Bex-Villars-Bretaye.

'Après (...) les lignes Aigle-Ollon-Monthey-Champéry en 2016 et Aigle-Sépey-Diablerets en 2024, cette commande représente la dernière étape du renouvellement de la flotte ferroviaire TPC et s'inscrit dans le cadre de grands projets d'évolution de nos infrastructures tel que celui du prolongement de la ligne Aigle-Leysin jusqu'au pied des remontées mécaniques,' souligne Christophe Genoud, des TPC, cité dans la publication.

Les nouvelles compositions, conçues pour des terrains pentus, pourront accueillir jusqu'à 250 voyageurs, dont 112 assis et comprendront plus d'espaces pour les bagages, vélos et skis que les trains actuels. Elles seront assemblées au siège du constructeur, à Bussnang. Leur mise en service est prévue à l'automne 2028.

/ATS