Stadler livrera huit rames à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail a décroché une commande auprès des Chemins de fer de Provence (CP), dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Il leur livrera huit rames hybrides, fabriquées sur mesure pour leur réseau à voie étroite.

Les deux entreprises ont signé un contrat pour la livraison de huit rames automotrices bi-caisses à voie métrique, est-il indiqué dans un communiqué publié mercredi. Aucune indication n'est donnée sur la date de livraison ou sur les détails financiers du partenariat.

Stadler fait toutefois savoir qu'il s'agit 'de l'une des plus grosses commandes pour le marché français'.

Ces rames sur mesure, qui mesurent 40 mètres de long et peuvent accueillir environ 180 voyageurs, sont fabriquées dans l'usine Stadler de Bussnang, en Thurgovie. Equipées d'une motorisation hybride, elles vont remplacer et compléter l'ancienne flotte diesel des CP.

'Ces trains plus respectueux de l'environnement sont utilisés sur la ligne à voie étroite Nice - Digne-les-Bains, longue de 150 kilomètres. Dans la zone urbaine de Nice, les rames fonctionnent sur batterie, tandis que sur le reste de la ligne dans l'arrière-pays, la traction hybride est utilisée avec une combinaison entre les batteries et les moteurs alimentés au biodiesel. Une station de recharge pour les batteries de traction sera construite à Nice et dans le nouveau dépôt', précise le communiqué.

