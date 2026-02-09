Stadler reçoit une commande pour 35 locomotives de fret en Turquie

Stadler Rail a signé un contrat avec la société de chemins de fer turque TCDD Tamaclk pour la livraison de 35 locomotives diesel-électriques, destinées au fret de marchandises. Elles seront fabriquées dans l'usine du groupe thurgovien à Valence, en Espagne.

La locomotive de type EURO4001 'a été spécialement conçue pour le transport de marchandises lourdes sur des lignes non électrifiées et des pentes raides', précise lundi le fabricant de matériel roulant. Le contrat, dont le montant n'est pas dévoilé, comprend en outre des pièces de rechange, des consommables, des outils spéciaux, des équipements de contrôle ainsi que trois ans de services de maintenance et de réparation.

Plus de 400 unités de cette famille de locomotives ont déjà été vendues en Europe, en Turquie et en Uruguay.

Stadler Rail ajoute que cette commande intervient alors 'le marché turc du fret ferroviaire est actuellement en cours de libéralisation' et que 'le gouvernement réalise d'importants investissements dans l'expansion du secteur ferroviaire pour faire de la Turquie une plaque tournante logistique internationale', entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. 'La modernisation du parc de locomotives' est considérée comme 'une partie cruciale de cette stratégie', assure l'industriel.

