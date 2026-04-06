Stadler retire son recours contre le choix des CFF

Stadler Rail retire son recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'attribution par les CFF d'un appel d'offres à Siemens, indique lundi l'entreprise. Il ressort des documents judiciaires que les CFF ont 'pleinement utilisé' leur marge d'appréciation.

Début novembre, les CFF ont attribué à l'allemand Siemens Mobility un marché de 2,1 milliards de francs pour 116 nouvelles rames à deux étages. Ne comprenant pas cette décision, Stadler a déposé un recours auprès du TAF afin d'obtenir 'un examen indépendant'.

Largement caviardés, les documents fournis par le tribunal n'ont permis d'une transparence partielle. Des passages pertinents sur le fonds et des preuves décisives pour la décision d'attribution sont restées inaccessibles, écrit l'entreprise dans son communiqué.

Il ressort toutefois des documents que les CFF ont 'pleinement utilisé' leur marge d'appréciation en faveur de Siemens, ajoute-t-elle. L'entreprise n'ayant trouvé 'aucun élément justifiant la poursuite de la procédure', Stadler retire son recours à compter de mardi.

/ATS