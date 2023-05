Starbucks fait mieux qu'attendu et redresse ses marges

Starbucks a enregistré des résultats supérieurs aux attentes sur les trois premiers mois de l'année, soutenus par l'ouverture de nouveaux cafés et l'amélioration de ses marges, selon un communiqué publié mardi.

La chaîne de Seattle (Etat du Washington, nord-ouest des Etats-Unis) a réalisé 8,72 milliards de dollars de chiffre d'affaires lors du deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début octobre), en hausse de 14% sur un an.

Wall Street a accueilli froidement ces chiffres pourtant supérieurs aux anticipations, et dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture, le titre reculait de plus de 4%, vers 21H30 GMT.

Le rythme de croissance affiché sur ces trois mois est sensiblement supérieur à celui des précédents trimestres. C'est le résultat d'une augmentation de la fréquentation, mais aussi de hausses de prix et d'ouvertures de succursales.

Le montant de la facture moyenne a monté de 5% sur un an, et Starbucks a ouvert 464 cafés en net sur la période.

Fait notable, les ventes ont progressé en Chine (+3% à périmètre comparable), le deuxième plus important marché du groupe, après six trimestres consécutifs de contraction, marquant un 'rebond plus rapide qu'espéré', selon le directeur général, Laxman Narasimhan, qui s'est exprimé lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Pour lui, c'est un 'tournant' sur ce marché, qui a vu l'ouverture de 153 succursales, en net.

Le trimestre écoulé a vu intervenir la transition entre le patron emblématique Howard Schultz et Laxman Narasimhan, désormais aux commandes.

Avant de se retirer, Howard Schultz avait lancé, en septembre, le plan stratégique Reinvention, qui vise à accélérer la croissance de l'entreprise et à améliorer sa rentabilité.

Lors du deuxième trimestre de son exercice décalé, Starbucks a vu sa marge opérationnelle passer de 12 à 15% par rapport à la même période de l'an dernier, notamment grâce à des relèvements de prix et à des gains de productivité.

Le plan Reinvention prévoit, entre autres, d'installer de nouveaux équipements dans les cafés afin de raccourcir le temps de préparation des boissons chaudes et froides, mais aussi des viennoiseries et sandwiches.

Le bénéfice net est ressorti à 908 millions de dollars, soit 35% de plus qu'au deuxième trimestre comptable 2022. Ramené par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour le marché, il atteint 74 cents, soit mieux que les 65 attendus par les analystes.

Laxman Narasimhan a confirmé les objectifs de Starbucks pour l'ensemble de l'exercice, avec notamment un chiffre d'affaires attendu en hausse de 10 à 12%.

/ATS