Stars de l'architecture, le duo Herzog & de Meuron va avoir 70 ans

De Londres à Pékin, de Hambourg à New York, les architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron ont laissé des empreintes spectaculaires dans le monde entier. Agés de 70 ans dans quelques jours, ils restent toutefois attachés à leur ville natale de Bâle.

Il y a 20 ans, la transformation et l'agrandissement de la Gallery of Modern Art (2000), à Londres, catapulte le duo inséparable au sommet de l'architecture mondiale. Un an plus tard, le bureau bâlois reçoit le Prix Pritzker, la distinction la plus significative dans le domaine.

Du Nid d'oiseau à l'Elbphilharmonie

En 2008, l'inauguration du stade olympique de Pékin fait fureur. Herzog & de Meuron conçoivent le 'Nid d'oiseau' en collaboration avec l'artiste chinois Ai Weiwei. On peut y ajouter l'Allianz Arena de Munich ou la tour spectaculaire de 250 mètres au 56 Leonard Street de New York, pour ne citer que deux autres oeuvres faisant la réputation des deux Bâlois.

En 2016, l'Elbphilharmonie de Hambourg ouvre ses portes et devient le principal emblème de la ville. Durant les travaux, le bâtiment construit près du port hanséatique est d'abord décrié pour le retard de son chantier et le dépassement de son budget. Dès son inauguration pourtant, ce sont sa silhouette et sa couronne de verre reconnaissables loin à la ronde qui font les gros titres.

Amis d'enfance

Si le bureau d'architectes bâlois dispose de succursales à New York, Madrid, Londres et Hong Kong, son siège reste installé dans la cité rhénane. Amis d'enfance, Jacques Herzog et Pierre de Meuron y ont fréquenté ensemble l'école primaire. Plus tard, ils ont étudié l'architecture à l'EPF de Zurich avant d'ouvrir leur propre bureau à Bâle en 1978. Aujourd'hui, ils comptent plus de 400 employés.

'Bâle est toujours resté un champ d'action très important pour nous', confie à Keystone-ATS Jacques Herzog qui fête ses 70 ans dimanche, trois semaines avant son compagnon de route (le 8 mai). Ensemble, ils ont réalisé de nombreuses études sur le développement de la ville.

Le Parc St-Jacques, la tour Roche

Ils y ont aussi dessiné des bâtiments aujourd'hui incontournables. Le Parc St-Jacques (1999), cher au FC Bâle, ou le Schaulager (2003) dans la commune voisine de Münchenstein (BL) en font partie. Depuis 2015, la plus haute tour habitable de Suisse trône sur la ville: la tour Roche (178m) sera dépassée en 2022 par une tour voisine (205m), réalisée elle aussi par Herzog & de Meuron.

L'an dernier, ils ont inauguré la Tour Meret Oppenheim, près de la gare centrale. Dans l'agglomération allemande de Bâle, le duo a conçu le centre d'exposition de l'entreprise de design industriel Vitra (2010), à Weil am Rhein. Ce complexe composé de maisonnettes imbriquées les unes dans les autres est connu loin à la ronde

Car l'architecture du bureau bâlois ne se résume pas seulement à la redéfinition permanente des formes, du style et des matériaux, ainsi qu'à la prise en compte de l'environnement extérieur. Elle fait aussi la part belle à la maisonnette dans sa forme archétype.

Projet berlinois critiqué

C'est notamment le cas nouveau bâtiment longiligne du Musée de l'art moderne, à Berlin, qui doit être inauguré en 2026. Qualifié souvent de 'grange' par les Berlinois, il ne fait pas l'unanimité pour l'instant.

La première église autoroutière de Suisse, projetée par Herzog & de Meuron à l'horizon 2022, rappelle elle aussi l'archétype de la maisonnette, en surface du moins. Le coeur de ce temple prévu près d'une aire de l'autoroute A13 à Andeer (GR) se trouve en réalité sous terre.

Le sort a voulu que les deux architectes fêtent leur 70e anniversaire en pleine crise du coronavirus. Jacques Herzog oeuvre actuellement en télétravail depuis chez lui. 'Ca se passe très bien. L'architecture est un business lent, ce qui est un avantage pour le moment. Aucun de nos projets n'a été annulé', se réjouit-il.

/ATS